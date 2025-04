El mundo lamenta la muerte del Papa Francisco

(Photo by Vatican Media viaVatican Pool/Getty Images)

La muerte este lunes del papa Francisco a las 7.35 horas (Vaticano) en su residencia de la Casa Santa Marta, ha causado un profundo pesar en la comunidad internacional.

La noticia ha generado un alud de reacciones caracterizadas por el reconocimiento y la gratitud por su pontificado, marcado por temas como el respeto a los inmigrantes y otras cuestiones de interés social.

El que fuera arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, falleció este lunes a los 88 años y el 13 de marzo de 2013 se convirtió en el primer papa latinoamericano, pero su relación con el continente en estos doce años no ha sido fácil: no sólo en su tierra natal, a donde nunca volvió, sino también debido a los continuos cambios políticos y un desapego a la Iglesia católica que no consiguió frenar.

Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el presidente de Israel, Isaac Herzog, quien lamentó el fallecimiento de Bergoglio con un comunicado en el que le recordó como “un hombre de una fe profunda y una compasión sin límites”.

Última reunión

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, uno de los últimos altos cargos internacionales en reunirse en persona con el papa Francisco, lamentó este lunes el fallecimiento del pontífice, que murió a los 88 años en Roma.

“Acabo de enterarme del fallecimiento del Papa Francisco. Mi corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que lo amaron”, dijo Vance en X.

El papa Francisco recibió ayer, Domingo de Pascua, a Vance en su residencia de casa Santa Marta donde se saludaron brevemente.

Una de las reacciones más esperadas era la del presidente argentino, Javier Milei, compatriota de Francisco. Milei expresó este lunes su pesar por la muerte del papa y destacó su «incansable lucha para proteger la vida desde la concepción» y su voluntad de “llevar austeridad a la Santa Sede”.

También los presidentes de las principales instituciones de la Unión Europea lloraron hoy la muerte del papa Francisco, a quien recordaron como guía para avanzar hacia “un mundo más justo, pacífico y compasivo”, dijo la máxima responsable de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Italia, el país “vecino” al Vaticano, ha reaccionado con pesar y el reconocimiento a la labor de Francisco y, así, mientras algunos fieles se concentran en la plaza de San Pedro, el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, admitió su “gran dolor personal” y un sentimiento de “vacío y pérdida”.

La primera ministra, Giorgia Meloni, afirmó que el papa Francisco pidió al mundo, una vez más, el coraje de un cambio de rumbo y, mediante un mensaje en la red social X, pidió caminar en esa dirección “para buscar el camino de la paz, perseguir el bien común y construir una sociedad más justa y equitativa”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se declaró en duelo por la muerte del papa Francisco, que “rezó por la paz en Ucrania y por los ucranianos” y de quien destacó que “sabía dar esperanza” y “mitigar el sufrimiento con la oración”.

No obstante, el presidente ruso, Vladímir Putin, envió hoy un mensaje de condolencias por el fallecimiento del papa, a quien destacó como un “defensor consecuente de los elevados valores del humanismo y la justicia”.

Con información de agencias.