Óscar Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia: “Debe darse el cambio de magistrados”

Óscar Cruz visitó Publinews y en broma dice que ya “está haciendo las maletas” para terminar el cargo de apenas 11 meses que fue electo como magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Es cierto, se prevé que los diputados elijan a los sucesores en las cortes del país y entreguen el cargo el 13 de octubre a menos que algún amparo detenga el proceso.

PUBLICIDAD

El magistrado se refirió al próximo cambio de cortes que se avecina y está en manos de los diputados en el Congreso. También ejemplifica cómo reducir la mora judicial y su relación profesional que mantiene con el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal Consuelo Porras.

¿Qué le ha dejado el proceso final de integración de las nóminas para las cortes?

“Creo que los comisionados al final avanzaron en el trabajo y, ante todo, el último fin de semana dieron el resultado que es la nómina de 26 aspirantes a Corte Suprema de Justicia y 312 aspirantes a magistrados de Corte de Apelaciones”.

Todos los magistrados buscaron la reelección ¿por qué evitó postularse para ser reelecto?

“Considero oportuno que uno de los principios es la alternabilidad en el poder y creo que era importante darle participación a nuevos profesionales del derecho que pueden llegar a dirigir las cortes. Creo que esto es importante, además, siempre he manifestado que ni un día más y al decir que ‘ni un día más’ después del 13 eso no me daba la oportunidad de volver a participar como aspirante”.

Una situación que se ha visto es la discordancia y el distanciamiento con los 12 magistrados que se reúnen en un hotel y lo han excluido.

PUBLICIDAD

“La relación al inicio fue muy buena, pero al final creo que lo que tuvo que ver mucho fueron las disputas administrativas por el poder judicial. Soy el que maneja todo el tema administrativo y por supuesto en ningún momento iba a permitir que se lograra manipular la administración. Entiendo la postura de ellos, el período era muy corto, querían tener una participación activa pero también tenían intereses de carácter personales y al tener intereses de carácter personales no permitían el avance del trabajo judicial”.

Visita. Óscar Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en los estudios de producción de Publinews.

Nos comentaba que ya “estaba haciendo las maletas” por la cercanía de la fecha para entregar el cargo.

“Ya estamos a semanas de finalizar mi período. Creo que es una administración positiva y, ante todo, que se haga el relevo de las cortes. No podemos repetir ese antecedente nefasto que sucedió en 2019 que pasaron cuatro años y no se hicieron las elecciones acá debe de darse el cambio de magistrados. Hago un llamado a las entidades que están hablando de amparos, de todas esas situaciones que pueden paralizar el proceso que no lo hagan por el bien del sistema de justicia”.

Un proceso judicial, en teoría, debe durar hasta 7 o 9 meses desde la denuncia hasta la sentencia, pero en realidad pasan años ¿Qué dice de la mora judicial?

“La mora judicial también sucede desde el momento de que no se respetan los períodos constitucionales, desde que no se eligen los magistrados y magistradas, ese momento que tratamos de manipular. Considero que en el momento en que queremos seguir fuera de nuestros pedidos constitucionales, ahí viene la mora judicial. También la carga de trabajo es bastante fuerte para nuestros jueces y para nuestros magistrados”.

¿Qué se puede hacer? ¿Algún ejemplo que dificulta la mora judicial?

“Tenemos un sistema obsoleto de leyes que ya no responden a la expectativa. Por ejemplo, no podemos llevar algunos casos ya con los jueces, como un divorcio voluntario, eso lo deben de llevar ya los notarios. Algo sencillo como un divorcio voluntario. También un caso de titulación supletoria de alguna propiedad que no tiene registro eso debe de estar ya en manos de notarios. Es importante hacer reformas en el Congreso”.

En el tema político, ¿cómo está su relación con el presidente Bernardo Arévalo?

“Considero que siempre debe existir una buena comunicación y una buena coordinación para el trabajo que se hace y en el Organismo Judicial somos los encargados de impartir justicia tiene que estar un poco alejado, pero siempre tenemos una buena comunicación con todas las autoridades con el presidente, diputados y alcaldes”.

Y su relación con la fiscal general, Consuelo Porras.

“Igual, en el mismo sentido con todas las instituciones del Sector Justicia. De hecho, presido la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia donde está la fiscal, pero también la integran otras entidades, considero que hay buena relación de coordinación”.

Si sucede el cambio de las cortes ¿qué hará el 14 de octubre?

“El proceso se va a cumplir y el cambio se va a dar el 13 de octubre. Después el 14 de octubre, pues me dedicaré un poco al ejercicio de la profesión de manera liberal y a integrarme a alguna universidad para ejercer la docencia como siempre la he ejercido”.

Magistrado. Óscar Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Magistrado

Óscar Ruperto Cruz Oliva es originario de Mataquescuintla, Jalapa. Tomó posesión como presidente de la Corte Suprema de Justicia el 21 de noviembre de 2023 tras cuatro años en que dos legislaturas del Congreso evitaran renovar las cortes.

Se ha desempeñado en cargos en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y en el Instituto de la Defensa Pública Penal. Además, presidió el Colegio de Abogados y Notarios.

Lee también: Primer amparo busca invalidar elección de nómina de magistrados