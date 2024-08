VIDEO. Tolvas, botellas y una camisa con salpicaduras de sangre son los nuevos indicios por el caso de Farruko

Hoy 26 de agosto, se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de Carlos Roberto López, el primer capturado por el crimen de Jorge Sebastián Pop, más conocido como Farruko Pop. La fiscalía reveló los hallazgos encontrados en los inmuebles aledaños en donde estaba enterrado el cuerpo del joven.

PUBLICIDAD

Lee tambien: En audiencia, el primer capturado por el crimen de Farruko Pop solicitó declarar bajo reserva.

Tres residencias ubicadas dentro de la colonia El Limón, en la zona 18 de la Ciudad Capital son clave para el seguimiento del crimen. En el avance de la investigación, las autoridades rectificaron las huellas dactilares de los objetos y determinaron la participación de los involucrados. Entre ello, encontraron una camisa con salpicaduras de sangre que corresponde a la del joven.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la aprehensión de López el 26 de mayo y hoy en la sala, el fiscal le cedió la palabra para declarar; sin embargo, el sindicado se dispuso a declarar bajo reserva y sin presencia de los medios de comunicación.

En el desarrollo de la audiencia, se informó que por medio de autorización judicial y la activación del número 41395348 que pertenencia a Farruko Pop, se presentaron las coordenadas de geoposicionamiento que determinaron los puntos recorridos por el artista durante sus últimas horas de vida.

Lee también: Testigo “A” en el caso de Farruko Pop: “Los ví con palas y piochas”.

En el inmueble No.1 se localizó el cuerpo de Farruko Pop, el inmueble No. 2 se ubica a 44 metros donde se localizó la gorra del joven, las tolvas, latas de cerveza, etc. y la playera con salpicaduras de sangre. En el inmueble No. 3 se aprendió al sindicado Carlos Roberto López.

PUBLICIDAD

En los últimos inmuebles hay una distancia de 47 metros; a la voz del fiscal, existe la posibilidad de poder transportar un cuerpo entre las tres residencias.

HALLAZGOS

En unos de los tres inmuebles utilizados para el crimen, los peritos del Ministerio Público (MP) encontraron una prenda color blanco con salpicaduras de sangre, las cuales por medio de estudios se determinó que pertenece a la sangre del joven.

Una tolva de color negro contiene las huellas dactilares de Hilario Roberto Velásquez Arana (prófugo), así como la marca en una botella de agua “Cielo”.

Lee también: ¡Todas con alerta Alba Kenneth! Identifican a menores vinculadas al crimen de Farruko Pop.

RECORRIDO DE LAS ÚLTIMAS HORAS DE VIDA DE LA VÍCTIMA

Según las coordenadas que lanzó el dispositivo, a la 13:00 horas del 20 de mayo el joven artista se encontraba en la 21 calle, 10ma avenida 10-09 de la zona 1 de la ciudad, lo cual coincide con la denuncia que fue presentada por la familia al momento de la desaparición.

A las 13:28 horas Farruko estaba en el centro comercial Capítol. A las 14:14 horas estaba buscando un vehículo tipo taxi para transportarse.

A las 14:26 horas se movilizó para dirigirse a la colonia El Limón, en la zona 18 de la ciudad capital.

“Las coordenadas coinciden con la declaración del testigo “A” donde concatenan en tiempo, lugar y espacio al último rastro del fallecido”, declaró el fiscal a cargo del caso.

Lee también: VIDEO. Caso Farruko Pop: Delincuentes marcaron a su víctima.