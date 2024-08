¡De fiscal a magistrado! Curruchiche aspira a ser Magistrado de la Corte de Apelaciones

Esta mañana, Rafael Curruchiche, Jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) se apersonó al Registro de Ciudadanos a solicitar la documentación necesaria para presentar su expediente como aspirante a magistrado. Detalló que aún está evaluando la posibilidad de postularse para magistrado de Sala de Apelaciones.

“Es un trámite personal, estoy evaluando la posibilidad de postularme para magistrado de Sala de la Corte de Apelaciones y se necesitan documentos en el Tribunal Supremo Electoral. Regresaré más tarde o mañana para ver cuál es la respuesta de esos documentos. No es una diligencia de carácter oficial de la fiscalía”, afirmó el jefe de la FECI.

Según compartió a los medios de comunicación que lo cuestionaron por su presencia en las instalaciones, dijo que es por el trabajo que ha tenido de forma objetiva e imparcial que han tenido por más de 20 años trabajando en el Ministerio Público.

“Muchas personas desde su particular punto de vista pueden opinar lo que quieran e incluso cuestionar de que no soy idóneo, pero ya hay fallo de la Corte de Constitucionalidad e incluso la propia comisión de postulación ya tomó una decisión al respecto. Me conlleva la posibilidad de realizar de forma objetiva, imparcial, seria y profesional si se diera la posibilidad de poder llegar a una Sala de Apelaciones. Nosotros debemos de actuar conforme a la ley, de forma correcta, honesta e integra, y es lo que yo he realizado en el MP”, concluyó.