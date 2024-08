Directora del Instituto de la Víctima es detenida en Tribunales

Ligia Iveth Hernández Gómez, directora del Instituto de la Víctima, ha sido detenida en la Torre de Tribunales, a donde acudió luego que se pusiera a disposición de un juzgado que giró la orden de aprehensión por el delito de delito de financiamiento electoral no registrado por el supuesto señalamiento en el caso ‘Corrupcón Semilla’.

PUBLICIDAD

Hernandez, quien dejó de ser diputada este año para dirigir el Instituto de la Víctima es vinculada por la Fiscalía al caso Semilla.

“Solo me informaron que venían por mí. y Aquí me encuentro. estoy acá poniéndome a disposición. No me han indicado algún hecho”, dijo Hernández al ingresar sin grilletes en Tribunales.

Publica video

Minutos antes de haber acudido a Tribunales, Hernández publicó un video en X. “Hoy se comete una nueva injusticia a manos del Ministerio Público como parte del mal llamado corrupción Semilla, han girado una orden de captura en mi contra, y por más que quieran criminalizar yo no les tengo miedo”, dijo.

En su mensaje cuestionó las detenciones de “personas honestas”. “¿Cuántas personas honestas más tienen que ser perseguidas, encarceladas, forzadas al exilio para que nos demos cuenta de que ya es suficiente? La respuesta es clara o gana el Ministerio Público o gana Guatemala”, dijo Hernández.

Juzgado séptimo

Al llegar a Tribunales, sin grilletes, Hernández se refirió a que acudía voluntariamente, aunque fue llevada en un autopatrulla. Ya en la entrada una agente le acomodó los grilletes y la llevaron al sótano, donde están las carceletas.

La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado Séptimo Pluripersonal Penal. La Fiscalía confirmó la orden de captura y se reririó solo al caso relacionado supuestas anomalías con el proceso electoral de 2019 que surgieron de la investigación del caso ‘Corrupción Semilla’ fase 2.

Lea también: Hasta siete grupos de extorsionistas asedian al transporte extraurbano; advierten paro