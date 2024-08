“Él no me dejaba entrar”: Niña muere por negligencia en clínica dental de Mazatenango

“Quiero justicia, no quiero dinero”, fue lo que pidió la abuelita de la pequeña. Esta es la triste historia.

La niña Shirly Ariana de 5 años, originaria de San Bernardino fue llevada a una clínica para un trabajo dental; sin embargo, murió por una negligencia médica.

Según familiares fue en la clínica ubicada en Mazatenango donde pagaron Q.8,000.00 y la niña fue entregada fallecida por sobredosis de anestesia.

“Me siento destrozada. Este doctor lo estaba ya en el último momento mi bebé, cuando yo empujé la puerta. Él no me dejaba entrar y me dijo: cálmense. Pero mi nena ya estaba congestionando, yo tengo pruebas. No me van a mentir”, afirmó la abuelita de la menor.

Agregó que los trataron como delincuentes y ni factura le dieron por el pago que realizaron por el tratamiento dental.

“En lugar de decirme a donde me la llevan, subieron al carro como que fuera un delincuente. Solo faltaba que nos tiraran a los tres como XX. Pagué ocho mil quetzales y ni factura me dio. No quiero dinero, no quero 20 mil quetzales, quiero justicia”, aseveró.

Aseguró que ya presentaron la denuncia al Ministerio Público para que realicen las investigaciones correspondientes; sin embargo, el dentista ya no abrió la clínica.