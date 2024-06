El MP y el gobierno difieren en cifra de denuncias por posible corrupción

La Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) registra hasta la fecha 84 denuncias del gobierno del presidente Bernardo Arévalo por posibles actos de corrupción en administraciones anteriores. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) reporta menos denuncias planteadas por entidades del Organismo Ejecutivo.

En el tablero del sitio web “Expedientes de la Corrupción” del CNC, se puede verificar que 70 expedientes están bajo investigación del Ministerio Público y seis ya fueron desestimados. La mayoría de los supuestos actos de corrupción están vinculados al sector de infraestructura, con 33 denuncias, seguido al Ministerio de Salud con 17 y nueve al de Desarrollo Social.

El MP registra menos

Pese a ello, el ente investigador, dirigido por María Consuelo Porras, registra únicamente cuatro denuncias de la Comisión Nacional contra la Corrupción y 24 de otras instituciones, las cuales están a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción y 23 en otras fiscalías, para un total de 47 denuncias.

“Asimismo, es necesario resaltar que, según el tablero, al menos 15 figuran con el estatus de pendiente de asignación, es decir, no poseen número de expediente en el Ministerio Público, por lo que da a presumir que las mismas no han sido presentadas; y al menos en 12 denuncias no indican a posibles responsables de los actos denunciados, por lo que las fiscalías continúan realizando diligencias para individualizarlos y deducir las responsabilidades correspondientes”, argumentó el MP.

Además, detalló las razones por las que algunas de las denuncias fueron “conexadas”, específicamente las relacionadas con posibles anomalías en el ofrecimiento de plazas en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y otras “desestimadas”.

Comunicación Social del MP aseguró que todas las denuncias presentadas ante esa entidad son “debidamente diligenciadas e investigadas”.

“Siendo, precisamente, los resultados obtenidos a través de la información documental, técnica y pericial, la que permite obtener una base fáctica y jurídica que junto con los indicios necesarios permitan ligar a una persona a proceso penal, o bien arribar a la desestimación del expediente. Salida procesal que se encuentra establecida en el artículo 310 del Código Procesal Penal y que no impide reabrir el procedimiento toda vez nuevas circunstancias así lo exijan”, agregó.

Diferentes visiones

El presidente, Bernardo Arévalo, ganó las elecciones de 2023 bajo la promesa de combatir la corrupción. Sin embargo, su toma de posesión se complicó por investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); señaló a Consuelo Porras y Rafael Curruchiche de intentar impedir el cambio de mando.

Incluso, el mandatario responsabilizó a la fiscal general de entorpecer las acciones en contra de la corrupción de su gobierno y sustentó con eso el pedido para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público que le permita destituirla.

“Ustedes se refieren a un ciclo oscuro, pero déjenme decirle que el ciclo oscuro es el de ustedes, ya que su bandera ha sido anticorrupción y en más de 100 días de su gobierno ustedes no han presentado ni una sola denuncia y su equipo solo ha puesto 19 denuncias, de las que aproximadamente 10 de ellas ya estaban siendo investigadas por el Ministerio Público”, aseguró Consuelo Porras el 7 de mayo durante una conferencia de prensa.