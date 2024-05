¡MULTADOS! Más de 100 sanciones a motoristas en ruta Interamericana

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), impuso 157 multas a pilotos de motocicletas en la ruta Interamericana.

PUBLICIDAD

La carretera CA-1 Occidente es utilizada regularmente los domingos por pilotos de motocicletas para movilizarse en caravanas y reunirse en restaurantes o comercios del lugar, sin embargo, otros usuarios de esa ruta han denunciado que conducen a exceso de velocidad y han estado involucrados en accidentes viales.

Multas y consignaciones

La mayoría de las multas impuestas son: por no portar licencia de conducir, no portar tarjeta de circulación, portar placas en lugares no autorizados, producir ruidos estridentes, no portar casco, entre otros.

Además, se reportó la consignación de nueve motocicletas, según el Departamento de Tránsito de la PNC los operativos se implementarán todos los domingos.

“El operativo se coordinó en la Mesa Técnica Permanente de Seguridad Vial y su objetivo es verificar que pilotos de motocicletas, transporte colectivo y pesado cumplan la Ley de Tránsito y su reglamento, así como prevenir hechos de tránsito en la CA-1 Occidente”, agregó.

En Milpas Altas

Además, el Departamento de Tránsito de la PNC realizó un operativo con la Policía Municipal de Tránsito de Santa Lucía Milpas Altas, en el retorno de la Antigua Guatemala.

En ese lugar, las autoridades habrían impuesto 53 multas a pilotos de motocicletas. El operativo se habría realizado por denuncias de exceso de velocidad y accidentes de tránsito.