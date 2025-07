Esta semana se cumple la regla de tres: Mueren tres leyendas del espectáculo

El origen de la llamada “Regla de 3” no está del todo claro, pero plantea que cuando una figura del espectáculo fallece, otras dos celebridades seguirán ese mismo destino en los días siguientes.

PUBLICIDAD

Mientras muchos consideran que se trata solo de una coincidencia, otros creen que hay fuerzas sobrenaturales involucradas e incluso sugieren que podría tratarse de una maldición.

Estas son las figuras internacionales que fallecieron en los últimos días, dando lugar a la llamada Regla de 3:

Connie Francis

Connie Francis falleció a los 87 años de edad. Foto: Getty Images

La cantante falleció este jueves 17 de julio a sus 87 años de edad, nacida como Concetta Rosemarie Franconero, alcanzó reconocimiento mundial, fue conocida como un ícono pop, con éxitos como “Who’s Sorry Now?”, “Stupid Cupid”, “Where the Boys Are” y “Pretty Little Baby”. En 2024, esta última volvió a cobrar relevancia al viralizarse en TikTok, llevando su legado musical a una nueva generación, según informó Variety.

Lee: VIDEO: Las últimas apariciones de Hulk Hogan, estrella de la WWE, tras su fallecimiento

Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne. El cantante murió el martes a sus 76 años, según confirmó su familia. (Foto: Black Sabbath)

Ozzy Osbourne, ícono de la música y pionero del heavy metal, falleció a los 76 años, semanas después de ofrecer su último espectáculo como parte de su gira de despedida.

Hulk Hogan

Hulk Hogan Imagen de Instagram: @hulkhogan

Hulk Hogan murió a los 71 años en su casa de Florida, Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Hogan, leyenda de la WWE, habría fallecido de un paro cardíaco, reportaron algunos medios internacionales.

*Información de NORESTE