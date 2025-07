Murió Connie Francis, leyenda del pop y voz de “Pretty Little Baby” en TikTok

La cantante falleció este jueves 17 de julio a sus 87 años de edad, nacida como Concetta Rosemarie Franconero, alcanzó reconocimiento mundial, fue conocida como un ícono pop, con éxitos como “Who’s Sorry Now?”, “Stupid Cupid”, “Where the Boys Are” y “Pretty Little Baby”. En 2024, esta última volvió a cobrar relevancia al viralizarse en TikTok, llevando su legado musical a una nueva generación, según informó Variety.

PUBLICIDAD

Este fue el hit de la cantante en TikTok:

Lee: Fallece repentinamente investigador paranormal mientras viajaba con la muñeca “embrujada” Annabelle

¿Cuál fue el efecto de “Pretty Little Baby” en 2024?

En 2024, “Pretty Little Baby” experimentó un sorpresivo resurgimiento tras volverse viral en TikTok entre audiencias jóvenes, lo que impulsó la canción a los primeros puestos en Spotify e iTunes a nivel mundial. Connie Francis expresó su asombro y gratitud por el renovado interés en su música más de seis décadas después de su lanzamiento, según NBC News.

PUBLICIDAD

Por el momento, la causa de muerte no ha sido confirmada por las autoridades ni por su familia.

Connie Francis Imágenes: especial

Connie Francis fue una pionera del pop, además realizó trabajos cinematográficos y una de las primeras mujeres en alcanzar fama internacional sostenida. Grabó en varios idiomas varias de sus cancioes, lideró listas fuera de Estados Unidos y vendió más de 200 millones de discos, según Variety.

Información Infobae