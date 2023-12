Era médico, lo confundieron con un narco y lo asesinaron

La historia detrás del asesinato de reconocido médico.

En Río de Janeiro, Brasil, se descubrió que tres médicos fueron asesinados por sicarios del crimen organizado; uno de ellos era el hermano de la diputada federal Sâmia Bomfim. Inicialmente, el homicidio se manejó como un crimen político, pero más tarde se reveló que se trató de una ejecución vinculada a asuntos de narcotráfico.

Esto ocurrió después de que la policía encontrara, posterior al ataque a los médicos, a cuatro hombres sin vida dentro de dos vehículos, quienes fueron relacionados con el primer crimen. Dos de las víctimas fueron identificadas, siendo uno de ellos Philip Motta Pereira, alias “Lesk”, líder de un grupo paramilitar en el barrio de Gardenia Azul.

Los tres médicos estaban disfrutando de una bebida alcohólica frente a la playa después de llegar a Río de Janeiro para participar en un congreso. En tan solo 20 segundos, hombres armados descendieron de un automóvil y dispararon a los médicos, resultando en la muerte de tres de los cuatro presentes.

Um evento homenageou os três médicos ortopedistas que foram assassinados, no início de outubro, na cidade do Rio de Janeiro. Ele ocorreu nesta sexta-feira (1°) no teatro da faculdade de medicina da USP, em São Paulo #CNNBrasilPrimeTime https://t.co/JCetojwY2Z pic.twitter.com/s7JmXVECyf

— CNN Brasil (@CNNBrasil) December 2, 2023