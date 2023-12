VIDEO. Policía golpea y dispara a su esposa en medio del tráfico

Un policía de civil golpeó brutalmente a su esposa y le disparó tres veces durante una intensa discusión que se desató en medio del tráfico.

En un escalofriante suceso que tuvo lugar el pasado domingo al norte de Sao Paulo, Brasil, una cámara de seguridad registró el momento en que un policía de civil golpeó brutalmente a su esposa y le disparó tres veces durante una intensa discusión que se desató en medio del tráfico.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, muestran la escalada de violencia en plena vía pública. El incidente ocurrió en Brasil, y las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los detalles del ataque.

En el video, se observa cómo la discusión entre el policía y su esposa se intensifica rápidamente. Testigos en la escena no hicieron ni el intento por intervenir, debido a que la situación empeora cuando el agresor, visiblemente alterado, comienza a golpear salvajemente a la mujer. La agresión alcanza su punto álgido cuando el agente, sin mediar palabra, saca su arma de fuego y dispara tres veces en dirección a su esposa, desencadenando el caos en pleno tráfico.

La brutalidad del ataque ha generado una oleada de indignación entre los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en manifestar su repudio hacia el comportamiento del policía. Muchos exigen acciones inmediatas por parte de las autoridades para garantizar que se haga justicia en este caso.

Las autoridades locales han confirmado que están llevando a cabo una exhaustiva investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente y para evaluar las posibles acciones legales que correspondan contra el policía agresor.

“Nunca he entendido como es que las mujeres prefieren y priorizan casarse con esos monstruos”; “Este homicidio demuestra correcta la frase de que los brazucas bajaron de la selva. Y todavía no se domesticaron”; “Que Dios me perdone, pero para este tipo de homicidios, donde no hay duda de que el asesinato se cometió con toda la intención del mundo, y mientras hayan pruebas de sobra, para estas personas debería de existir la pena de muerte”, dicen algunos de los comentarios.