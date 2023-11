Turistas colombianas se hacen virales por beberse su botín de licor

Dos turistas colombianas se vuelven virales en Guatemala al enfrentar un dilema inusual. ¿El problema? No podían subir su licor al avión.

En un hilarante episodio capturado en video, una pareja de turistas colombianas se vio en la inusual situación de tener que beber el licor que habían comprado en Guatemala, ya que no podían llevarlo consigo en el avión. El clip, filmado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, se hizo viral en las redes sociales, provocando risas y comentarios de asombro.

Las dos mujeres, con una actitud desenfadada, se enfrentaron a la decisión de tener que consumir su compra de licor antes de embarcar en su vuelo. Rodeadas de botellas, sonrientes y sin titubear, comenzaron a disfrutar de su inusual “degustación exprés” mientras eran filmadas por algún testigo entre risas y aplausos.

El video se ha convertido en un fenómeno en línea, acumulando miles de visualizaciones y compartidos. La actitud despreocupada de las turistas colombianas y su ingeniosa solución al problema del exceso de equipaje han resonado en las redes sociales, desatando una ola de comentarios y memes humorísticos.

“En la bienvenida de la facultad de ingeniería me tomé dos cutos… Ellas no la pasaron bien en el avión”; “Esa gente que revisa no tiene discreción ¿Que no era mejor que se conociera el producto guatemalteco?”; “Que les dé el aire dijo un mi cuate”; “Mala onda, si el producto que llevan para darlo a amigos etc, y quién quita un franquicia de exportación se generaba”, dicen algunos de los comentarios.