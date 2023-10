VIDEO. Quinceañera ofrece sopas instantáneas a sus invitados y se hace viral

La joven cumpleañera recibió cientos de comentarios tras agregar sopa instantánea al menú de su fiesta de XV años.

En un inesperado gesto que ha conmovido a muchos, una quinceañera decidió darle un giro sorprendente a su fiesta de XV años al incluir sopas instantáneas en el menú de su celebración. El video de la joven ofreciendo estos platos a sus invitados se hizo viral, generando una ola de reacciones y comentarios en las redes sociales.

La quinceañera decidió agregar al menú de su fiesta de cumpleaños de 15 años, una sopa instantánea de una reconocida marca para todos sus invitados, lo cual generó pronto fuertes polémicas y división de comentarios, donde muchos destacaron que la comida es una parte fundamental de esta celebración, mientras que otros destacan que lo importante es la presencia de sus seres queridos para festejar su vida.

Ante ello, también es importante recordar que este festejo incluye un vestido con ciertas características que lo hacen distinguirse entre los demás, así como una ceremonia religiosa, el popular vals en un salón de fiestas o en la casa de la festejada en donde todos puedan bailar, comer y llevarse un recuerdo al término de la reunión.

La joven de Coahuila, México, a través de un video compartió cómo vivió esta celebración al lado de sus seres queridos, pero lo que más generó comentarios fue que los familiares y la quinceañera optaron por agregar al menú esta popular sopa que sirve usualmente de snack o de “antojo”, pero en este evento decidieron hacer una cazuela grande con agua hirviendo lista para introducir esta sopa y ofrecerles a los invitados.

Ante ello, los anfitriones se mostraron gustosos de compartir de esta sopa a todos los invitados, pero los comentarios no se hicieron esperar y pronto señalaron algunos usuarios que no estaban de acuerdo con esta acción, tomándolo incluso como una ofensa si fuera su situación, mientras que otros aplaudieron el esfuerzo de los padres por darle una fiesta a su hija.

“Hace 3 meses en la fiesta de mi hija a media noche di tacos de pastor, longaniza y etc, se da lo que se puede y aún así nada les parece”, señaló una usuaria.

“Tengo 34 años y jamás me he comido una Maruchan, ni siquiera la he probado, ojalá cuando vaya a una fiesta no den”, detalló otro internauta.