De quinceañera a emprendedora: renuncia a su fiesta de 15 para abrir su propia verdulería

Ella es la adolescente guatemalteca que eligió abrir una verduleria en lugar de tener una fiesta de XV años.

En una sorprendente y valiente decisión, Natalia, una joven originaria de Jutiapa optó por renunciar a la tradicional fiesta de XV años y embarcarse en una emocionante aventura empresarial: abrir su propia verdulería. Su elección generó una variedad de reacciones en las redes sociales, donde algunos usuarios la aplauden por su determinación y visión emprendedora.

Residente de Quesada, Jutiapa, Natalia dejó en claro que priorizar sus ingresos y seguir su pasión por los negocios es más importante para ella que una celebración convencional. En lugar de dejarse llevar por la tradición y las festividades, solicitó el apoyo de su padre, Gerardo Duarte Jim, para hacer realidad su sueño de tener su propio comercio.

El padre de Natalia, orgulloso de la decisión de su hija, mostró su apoyo y admiración. A través de su cuenta de Facebook, expresó su felicidad y respaldo hacia Natalia al escribir:

Sin embargo, como suele ocurrir en las redes sociales, la elección de Natalia también ha sido objeto de críticas por parte de algunos usuarios. Mientras muchos elogiaron su visión empresarial a una edad temprana, otros cuestionan su decisión de renunciar a una celebración tradicional tan significativa. Estas opiniones divergentes han generado un intenso debate en línea.

Independientemente de las opiniones encontradas, Natalia se mantiene firme en su determinación de seguir su propio camino. Su elección demuestra su espíritu emprendedor y su voluntad de tomar decisiones audaces para construir su propio futuro.

“Con quince años tiene edad de estudiar y estar con los amigos. Es menor de edad, no sé como están las leyes en tu país en el mío hasta la mayoría de edad, los 18, no se puede montar un negocio ni trabajar legalmente”, “Bendiciones y éxitos”, “Esa muchacha me llena de orgullo, Qué joven tan inteligente”, “¡Una emprendedora que tiene los pies en la tierra!”, “La felicito, pensó bien en su futuro”, “No inventen, ¿Quién se alegra porque una niña trabaje? Mándenla a estudiar, hacer deportes, arte, idiomas, baile… que pida un viaje o algo así para sus quince, va a tener toda su adultez para trabajar”, fueron algunos de los comentarios.