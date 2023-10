Las 3 películas de terror que no te puedes perder este viernes 13

Estos días son perfectos para disfrutar del clima frío con una taza de café o chocolate caliente y, por qué no, aprovechar el viernes 13 para hacer un maratón de las mejores películas de terror.

Estamos en octubre, el mes favorito de muchas personas, ya que trae consigo la temporada de Halloween. Estos días son perfectos para disfrutar del clima frío con una taza de café o chocolate caliente y, por qué no, aprovechar el viernes 13 para hacer un maratón de las mejores películas de terror.

Este fin de semana no puede pasar desapercibido, ya que es una fecha especial y de gran significado para los fanáticos del género de horror: ¡es viernes 13! ¿Qué significa y por qué es tan especial? Todo comienza con la legendaria película “Viernes 13”, donde se menciona que los asesinatos ocurren en ese día. Curiosamente, también es el cumpleaños del famoso personaje Jason, que pertenece a la misma cinta. Además, algunos lo consideran un día de mala suerte.

Ahora que conoces el significado detrás de esta fecha, te recomendamos este Top 3 de las mejores películas de terror para ver en esta emocionante temporada, que seguramente te harán saltar de tu asiento. ¡A disfrutar del horror!

Tenemos que comenzar con “Viernes 13”, película que le dio un gran significado a esta fecha, pero sobre todo es una de las cintas más terroríficas del cine, pues a pesar de que Jason solo usa una máscara de hockey, es más que suficiente para atemorizar a las personas, y ni qué decir del machete que trae consigo lleno de manchas de sangre de sus víctimas.

“Pesadilla en la calle del infierno”, o también conocida como “A Nightmare on ELM Street” es una de las cintas más memorables del género de terror, no por nada miles de personas tenían miedo de dormir por las noches con el temor de encontrarse a Freddy Krueger en sus pesadillas, él cual tenía una característica bastante peculiar como sus guantes con unas afiladas y peligrosas cuchillas listas para acabar con cualquiera.

