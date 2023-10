Joven queda parapléjica después de perforarse la nariz

Mariana Ávila compartió su historia y el proceso que ha llevado para recuperar parte de la movilidad de sus piernas.

Un piercing puede ser considerado una práctica de moda o identidad, pero para una joven se convirtió en tres años de recuperación al quedar parapléjica después de realizarse la perforación. Mediante TikTok, Mariana Ávila Guillén (@avi.la16) compartió su historia y el proceso que ha llevado para recuperar parte de la movilidad de sus piernas.

Cuando era una adolescente de 15 años, por su entorno, Mariana quería hacerse una perforación, en este caso un septum, que consiste en atravesar con un arete u otra pieza la parte inferior de la nariz. Una práctica a la que se oponía su mamá, pero que al final accedió.

“Quería ser aceptada socialmente, entonces decidí hacerme un piercing, pero no cualquier piercing. Yo quería parecer vaca, yo me quería hacer el septum. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo, pero yo le dije, o me lleva usted a un lugar donde hacer mi piercing o me lo hace una amiga”, relató Mariana Ávila Guillén.

A la joven la llevaron a un lugar especializado y se lo pusieron. Hasta ahí todo bien. El problema llegó meses después, con una primera señal.

Así quedó parapléjica

“Al mes, a los dos meses se me empiezan a dormir las nalgas, pero todo chido, porque era 2020 y estábamos con pandemia, entonces todo eran clases virtuales y yo pasaba todo el día sentada”, declaró.

Pero un día, dejó de sentir sus piernas y ya no puedo levantarse de la cama, por lo que su familia la llevó a un hospital. Ya en el nosocomio le practicaron una cirugía para abrirle la espalda; poco después descubrieron el origen, ya que había sufrido un daño en sus nervios de la cadera hacia abajo.

“La médica me preguntó, usted se reventó una espinilla o algo en la nariz, porque esa bacteria -lo que a mí me entró fue una bacteria- solo entra por la nariz. Fue el piercing”, contó.

Los médicos le informaron que todo se debió a una bacteria de nombre staphylococcus aureus, localizada en la piel, esperando la más mínima lesión para poder ingresar al cuerpo. Debido a ello, ella permaneció un mes en el hospital con antibiótico intravenoso.

Actualmente, Mariana comparte que vive con una discapacidad, pero lo que le ocurrió pudo haberla matado. Agrega que es paraplejia incompleta, porque al no estar dañados sus nervios, es posible su recuperación.

“Ya tengo 3 años de recuperación. Lo que se dañó, se dañó. Probablemente, jamás vuelva a mover los dedos de los pies, a correr, a patinar, a brincar o a sentir mis pies”.

A pesar de su condición, no se ha detenido para continuar con sus sueños, ya que, incluso, audicionó para el programa Nace una estrella en su natal Costa Rica.

