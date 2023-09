TikTok bloquea video de Natti Natasha y Tokischa por ser demasiado explícito

El remix de la canción "No pare", interpretado por las cantantes dominicanas, fue rechazado por su alto contenido sexual.

La semana pasada, Natti Natasha y Tokischa levantaron el polvo en las redes sociales luego de dar a conocer las candentes imágenes que aparecen en su nuevo video.

Las cantantes dominicanas lanzaron el remix del tema “No pare”. El controvertido tema musical ha generado polémica debido a su atrevido contenido.

Además, el video musical fue rechazado por los usuarios de las plataformas digitales, quienes criticaron el aspecto de ambas reggaetoneras, tachándolas de vulgares.

Ha sido tanto el rechazo, que la plataforma TikTok bloqueó el tema musical, así lo confirmó la pareja de Natti, Raphy Pina, dueño del sello discográfico Pina Records.

Luego de la revolución, las dominicanas realizaron un live en Instagram, y todo se tornó muy caliente en el momento que les tocó hablar sobre su sexualidad.

“Yo estoy muy nasty (grosera) porque tengo como un mes que no singo (tener relaciones sexuales), y toy muy ‘rrecha’”, confesó entre risas Tokischa.

“Amor dale gracias a Dios que es un mes, yo tengo un año y pico. Yo creo que casi yo no puedo hablar de sexo. En mi vida pensé que iba a durar un año y pico sin na’. ¿Tú no me tienes un chin de pena? Dime la verdad. ¡Eso es crítico!”, dijo Natti Natasha, quien se encuentra alejada de su pareja Raphy Pina.