Bisabuela aprendió a leer y fue por primera vez a la escuela a los 92 años

Nacida en 1931 y casada a los 14 años, la mujer soñó toda su vida con poder leer y escribir.

Una bisabuela originaria de la India, de 92 años, aprendió a leer y escribir después de ir por primera vez a la escuela, inspirando a otros a seguir su ejemplo, informaron el miércoles autoridades y medios locales. Salima Khan, nacida alrededor de 1931 y casada a los 14 años, soñó toda su vida con poder leer y escribir.

Originaria de Bulandshahr en el estado de Uttar Pradesh, en India, Khan indicó que en su infancia no había escuelas para niñas en su aldea. Pero hace seis meses comenzó a estudiar junto a alumnos ocho décadas más jóvenes, y va a clases junto a la esposa de su nieto.

#WATCH | "I like to study…I attend school, now I can count notes…" says Salima Khan pic.twitter.com/Ty5rUoUtTf

La historia de la bisabuela se dio a conocer luego de que se viralizara un video en el que aparece contando de uno a cien.

“Mis nietos me engañaban para que les diera más dinero porque yo no sabía contar”, declaró al diario Times of India. “Esos días se acabaron”.

La tasa de alfabetización en India es de alrededor de 73%, según el censo de 2011.

Age is just a number justifies this 92-year old woman, Salima Khan, from Bulandshahr who joins her grandkids at school to learn..#educationforall 😊@dpradhanbjp @MLAYogendraBJP @dmbulandshahr @TOIIndiaNews pic.twitter.com/Z1JxeeiYzo

— Rahul Singh (@rahulsingh0222) September 26, 2023