Murió la anciana de 95 años que fue reducida con un taser por la policía

El incidente se produjo en la residencia para ancianos, cuando personal del lugar llamó a la policía para informar que una mujer estaba “armada con un cuchillo”.

Fuerzas de seguridad de Australia confirmaron que la anciana de 95 años de edad que fue reducida con una pistola taser por la policía, en un confuso incidente ocurrido la semana pasada, murió este miércoles en el hospital donde se encontraba internada.

La mujer, identificada como Clare Nowland, “murió en paz en el hospital justo después de las 19:00 horas de hoy, rodeada de su familia y sus seres queridos”, afirmó en un comunicado la policía de Nueva Gales del Sur.

Clare Nowland, 95, dies after being tasered, police officer charged

The 95-year-old grandmother who was tasered by police has died a short time after the officer in question was charged. " RIP CLAIRE" pic.twitter.com/w3vhScvv4x

