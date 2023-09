Se inyectó los labios en tratamiento estético y el resultado se hizo viral

Un arreglo estético terminó desfigurando el rostro de una joven mujer.

Un arreglo estético terminó desfigurando los labios de una joven identificada como Aylen Moreira. Fue la propia mujer quien compartió, a través de redes sociales, su caso y cómo su boca terminó inflamada tras inyectarse.

Por medio de su cuenta de Tiktok, la joven compartió un video en donde documentó el resultado de un procedimiento estético que, todo parece indicar, salió mal y le causó una gran inflamación en los labios luego de acudir a un sitio que, aceptó, no conocía.

La grabación comienza con la joven mostrando el grosor normal de sus labios antes de llegar al lugar, del que no dio mayores detalles. En la descripción cronológica, la joven compartió imágenes después de que le aplicaron el procedimiento estético.

De acuerdo con el video, a las 16:30 horas, la joven salía de la clínica y los sus labios se notaban bastante modificados; sin embargo, para ese momento, aún no causaban alarma; aunque confesó que notaba como se le “torcía la boca”.

Poco menos de una hora después de haber abandonado la clínica en donde se realizó el procedimiento estético, Aylen Moreira presentaba una gran inflamación en los labios, que, dijo, empeoraba “demasiado rápido”.

Finalmente, la joven mostró una comparación entre cómo tenía los labios antes de haberse sometido al procedimiento estético, y como se veía después.

Como era de esperarse, varios cibernautas cuestionaron a la joven por haberse sometido a un procedimiento como ése y los efectos negativos que, a simple vista, había causado en su cuerpo. Incluso, recordaron a famosas que han perdido la vida por un tratamiento estético.

“¿Por qué insisten con eso? Mira como termino la pobre de Silvina Luna”, “Es normal que se inflame, pero no tanto. Al contrario, a medida que pasa el tiempo baja”, “Estabas perfecta. No te hacía falta nada si eres hermosísima”, “Por qué ahora todos se quieren hacer los labios gruesos. Los labios finos son re delicados y lindos”, “Tenía los labios perfectos, ¿por qué se hizo eso?”, “Pero si estabas muy bonita, así”, “Eso no termina bien, con qué necesidad si eres hermosa”, “Tan bonita que estaba”, son parte de los comentarios hacia la joven.