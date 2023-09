VIDEO. Ladrón trata de asaltar a mujer y ella lo somete

“Se le fueron las ganas de robar”, “Tremendo el reaccionar”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación del video.

Un ladrón fue sometido por su víctima, una mujer que enfrentó su intento de robo sin saber que se encontraba ante una experta en defensa personal y artes marciales.

La mujer respondió golpeando al asaltante, quien quedó en el suelo. El incidente se volvió viral después de que se compartieran imágenes en las redes sociales, donde se aprecia a la víctima dominando al agresor.

Según testigos, la especialista en artes marciales se encontraba en una calle solitaria cuando el individuo intentó sorprenderla para robarle. Sin embargo, ella percibió que el ladrón se aproximaba de manera sospechosa hacia sus pertenencias.

De acuerdo con los informes, la mujer tomó al delincuente por la espalda y, utilizando una técnica de lucha, lo sometió hasta dejarlo en el suelo. En la calle, adoptó una posición estratégica que mantuvo al ladrón inmovilizado, sin posibilidad de liberarse de su presión.

En medio de gritos, el ladrón pedía a su víctima que lo perdonara; sin embargo, la mujer, lejos de retirarse, lo sometió más y comenzó a golpearle la cara, mientras el hombre solo trataba de cubrirse para que los puños no le causaran estragos en la cabeza y rostro.

Loco, me vi obligado a investigar for the greater good. Esto paso en Brasil, es un bait para ganar reacciones nomas. SAUCE: pic.twitter.com/A7gPFC52cs

— Leo ~dibref-labter (🛐,🧉) (@arguser) September 7, 2023