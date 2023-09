Asaltantes golpean a adulta mayor y matan de un balazo a su perro

“Me duele”, son las palabras que expresa la mujer, misma que luce temerosa y nerviosa.

Un grupo de ladrones cometió un atroz acto, ya que robaron, golpearon e, incluso mataron al perro de una adulta mayor. Un video compartido en X muestra el momento en que una abuelita, quien portaba un suéter negro, aparece sentada en su cama mientras ve la televisión.

Sin embargo, solo unos segundos después, un sujeto encapuchado y con una escopeta en la mano ingresa a la habitación de la mujer, a quien le pide que le entregue su dinero. En tanto, sin poder reaccionar, la adulta mayor pega un grito, ya que no esperaba el ataque, por lo que pide suplica: “Me duele”, son las palabras que expresa, la víctima luce temerosa y nerviosa.

No obstante, sin ninguna piedad, el ladrón le jala el cabello y la tira al piso, por lo que no ya no se pudo levantar. Es importante señalar que momentos antes del ataque contra la adulta mayor, los ladrones ingresaron por la parte trasera a la casa.

🇦🇷 | ARGENTINA: Estos delincuentes atacaron a una familia, le dispararon a un perro y le pegaron a una abuelita. Dos menores fueron detenidos tras el hecho, no le pueden hacer nada porque tienen 12 y 14 años. pic.twitter.com/mKQWCqfk58 — Tendencias En 𝕏 (@TendenciasEnX) September 5, 2023

Matan al perro de la adulta mayor

Cuando el atraco ocurrió, el perro de la mujer no dejaba de ladrar debido a la presencia de los sujetos, por lo que, al no callarse, atacaron al animal, quien cayó al piso y murió por un disparo. Finalmente, la hija de la adulta mayor salió a pedir ayuda, por lo que los ladrones huyeron del lugar sin poder llevarse nada, ya que se activó la alarma vecinal.

¡Sin piedad! Ladrones matan al perro de una mujer mayor, ya que no deja de ladrar, en #Argentina 😡 pic.twitter.com/KNtyhY1Z5R — Ed Meza 🐷 (@Edjmeza28) September 6, 2023

La policía detuvo a los responsables del ataque, quienes se identificaron como Marcelo Ismael Arévalo, de 39 años, mismo que estaba bajo arresto domiciliario.

También se arrestó a Pablo Martín Monteros, de 40, alias “Pajarito”, quien intentó engañar a las autoridades al proporcionar un nombre falso durante su captura.

Además, a un joven de 14 años fue retenido por participar en el robo y asesinato del perro, quien podría quedar en libertad por ser menor de edad.

