Vicepresidenta es cuestionada en inglés y no entiende nada (VIDEO)

Vicepresidenta de España se queda en blanco ante pregunta en inglés.

Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, protagonizó un momento inusual durante una rueda de prensa en Madrid al enfrentarse a una pregunta en inglés. Este incidente desató una ola de burlas y memes en las redes sociales.

La pregunta en inglés tomó por sorpresa a Díaz, quien se mostró confundida y luchó por encontrar las palabras adecuadas para responder. Las cámaras capturaron el incómodo momento en el que su expresión reflejó su desconcierto.

La pregunta en cuestión estaba relacionada con el caso del exdirigente de fútbol, Luis Rubiales, acusado de abuso por besar en los labios a la jugadora Jenni Hermoso después de ganar el Mundial femenino. La periodista preguntó si este incidente exponía problemas más amplios en la sociedad española y en el trato a las mujeres. Ante la pregunta, Díaz solicitó la traducción de un asistente y respondió que la sociedad española es profundamente feminista y líder en derechos de igualdad.

De las burlas a las críticas: el momento en que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda de España, se queda en blanco ante una pregunta en inglés no ha dejado a nadie indiferente pic.twitter.com/V9YCSccoXz

Sin embargo, más allá de la burla en línea, Yolanda Díaz destacó que en España existe un machismo estructural y mencionó el incidente del beso de Rubiales como un ejemplo de este problema de desigualdad de género en el país.

La opinión de los internautas se dividió debido a que algunos usuarios defienden a la mandataria, y otros la señalan por no aprender inglés. Éstos son algunos de los comentarios en redes sociales:

“Ella está en su país, debe dar preferencia a su idioma natal”; “Para qué acepta que le pregunten en inglés si no entiende”, “Que en 2023, la vicepresidenta del Gobierno de España no entienda ni sepa hablar en inglés me parece vergonzoso”, dicen algunos de los comentarios.