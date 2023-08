VIDEO. Hombre atrapa a niña que cayó de un quinto piso

Momento en que una niña de 3 años cae de un quinto piso y un hombre consigue salvarla.

En todo un héroe se convirtió un hombre en Italia al atrapar a una niña de 3 años que cayó desde un quinto piso en la ciudad de Turín. El sujeto de 37 años identificado como Mattia Aguzzi pasaba por el lugar junto a su novia cuando se dieron cuenta de que la menor colgaba hacia el vacío.

Al percatarse de la situación, Gloria, la novia del valiente hombre, trató de alertar a los vecinos del edificio del que pendía la pequeña. Pero los brazos de la niña no pudieron resistir más y cayó hacia la calle desde el quinto piso.

“Escuchamos gritar a un chico del edificio de enfrente, levantamos la vista y vimos a esta niña sentada en la cornisa. Él le gritó que se quedara quieta, mientras tocábamos todos los timbres. Cuando se dio vuelta, la niña ya se había caído. Mattia la atrapó al vuelo, no sé cómo lo hizo, y cayó de rodillas”, dijo la novia del héroe italiano a la televisión local.

Sin embargo, Mattia se encontraba listo para tratar de salvar a la niña y, mientras su novia tocaba todos los timbres de los departamentos del edificio, él trataba de calcular donde podría caer a la pequeña en caso de que, como fue, no resistiera más agarrada.

Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda di una bimba caduta dal 5° piano di un balcone in un edificio a Torino. Ma grazie alla prontezza di Mattia Aguzzi, che l'ha vista precipitare e afferrata al volo, la sua vita è salva. Tanto onore e gratitudine per questo giovane eroe. pic.twitter.com/B6yzkEYZan

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 27, 2023