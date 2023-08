Italia se queda sin director técnico tras la renuncia de Roberto Mancini

Desde que se anunció la renuncia de Mancini, los medios italianos han mencionado a Luciano Spaletti como un posible candidato para ocupar el puesto vacante

En una noticia que ha sorprendido a los fanáticos de la ‘Azzurri’, Roberto Mancini ha renunciado a su puesto como seleccionador de Italia. Mancini, quien asumió el cargo en mayo de 2018 y llevó al equipo a la victoria en la Eurocopa 2021, dejó la posición en medio de especulaciones sobre las razones detrás de esta sorpresiva decisión.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) confirmó la renuncia en un comunicado el domingo, aunque no proporcionó detalles sobre las circunstancias que llevaron a esta determinación.

La etapa de Roberto Mancini al mando de la selección italiana estuvo marcada por momentos de triunfo y desafío. Sin embargo, su logro más destacado fue el título de la Eurocopa 2021. Bajo su liderazgo, Italia se alzó con el trofeo europeo en un emocionante torneo que capturó la atención de los aficionados. La victoria no solo rejuveneció el espíritu del fútbol italiano, sino que también consolidó la posición de Mancini como un técnico respetado y capaz.

Desde que se anunció la renuncia de Mancini, los medios italianos han mencionado a Luciano Spaletti como un posible candidato para ocupar el puesto vacante. Spaletti, quien llevó al Nápoles a la victoria en la liga italiana la temporada pasada, podría aportar su experiencia y visión al equipo nacional y actualmente no cuenta con equipo tras “tomarse un descanso” tras conquistar el título con el Napoli. Sin embargo, hasta que la FIGC anuncie oficialmente al nuevo seleccionador, todo queda en especulación.

