VIDEO. Momento en que avión se estrella contra edificio de apartamentos

Un video se hizo viral en las redes sociales, ya que muestra cómo pilotos estadounidenses lograron escapar de un avión tipo jet justo antes de un inminente accidente. Lamentablemente, la aeronave terminó estrellándose contra un edificio de apartamentos.

En la grabación se puede observar al jet, presumiblemente un modelo MIG-23UB, perdiendo el control, mientras los tripulantes se expulsan antes de su impacto. Los hechos se registraron durante una exhibición aérea en Michigan, Estados Unidos (EE. UU.).

Los primeros reportes indican que el jet de combate estadounidense se estrelló este domingo 13 de agosto en una exhibición realizada en Detroit, Michigan.

El jet se habría estrellado contra un edificio, aparentemente de departamentos. Hasta el momento no se reportan víctimas ni heridos.

Antes de estrellarse, los dos pilotos que tripulaban la nave lograron eyectarse sin que se reporten mayores daños hasta el momento.

De acuerdo con información de medios locales, el accidente se registró durante la exhibición llamada Thunder Over Michigan, la cual se celebra desde hace 25 años en la región.

Los reportes de medios indican que la aeronave se estrelló contra una edificación en la localidad de Van Buren Township.

En otros videos que se han difundido en redes sociales se observa que en el probable lugar de impacto se levanta una nube de humo negro. Autoridades no han emitido un comunicado oficial al respecto.

