Niño vio a Jesucristo cuando estaba en coma: Testimonio sorprendente

“Tiene el pelo corto y sus ojos eran lo más hermoso que he visto”, narró un niño que despertó de un coma y aseguró haber visto a Jesucristo. Según su testimonio, Jesús le transmitió un mensaje especial: que hará sentir muy orgullosa a su mamá.

En un video compartido en redes sociales, el menor, quien aparentemente aún se encuentra en una cama de hospital, afirmó que el “Hijo de Dios” no se parece a la imagen conocida en el catolicismo o cristianismo. Aunque tiene barba, su cabello es corto, desafiando las representaciones tradicionales.

“No es como se ve, voy a la iglesia de Santa María, no es así como se ve allí. Tiene como una barba, no tiene el pelo largo, tiene el pelo corto, y sus ojos eran la cosa más hermosa que he visto. Mamá si lo hubieras visto, si lo vieras, dirías que son más hermosos que los míos. Y sus labios nunca se agrietaron. Todo sucedió, todo era perfecto, sus labios eran perfectos. Él era perfecto completamente”, declaró el menor.

En la misma grabación, el niño, que aún se le proporciona oxígeno, también le reveló a su mamá a la razón por lo que pasó cuando era pequeña, vivencias que la ayudaron a ser quien es.

Finalmente, le aseguró a su mamá que la hará sentir muy orgullosa; no terminó su narración sin exclamar encontrarse excelente.

Los mismos usuarios de redes sociales, aprovecharon el post del video, que cuenta con millones de reproducciones, para compartir experiencias similares con Jesucristo, además de los milagros de los que fueron testigos:

“Sí, es verdad, hace 3 años tuve un sueño donde lo vi a la cara, tanto así que pensé que estaba muerta, y sus ojos y su sonrisa quedaron grabadas en mi pensamiento”; “Yo lo oí… su voz es preciosa y calmada… acababa de salir de un grave accidente… él me salvó…”; “Creo en Dios porque él hizo el milagro en mí. Me devolvió la vida después de haber sufrido un accidente en el cual me choca una camioneta de frente”; “Hace 12 años mi hijo tenía 3 añitos de edad y él me contaba de Dios y me lo describía tal cual como él dice”, dicen los comentarios.