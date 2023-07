Error histórico en la película “Oppenheimer” se vuelve viral

Oppenheimer, el éxito cinematográfico de Christopher Nolan, revela un pequeño detalle que desata polémica en redes sociales.

La película “Oppenheimer” sigue cosechando éxitos tanto en taquilla como en la crítica, marcando el mejor debut cinematográfico de Christopher Nolan. Las alabanzas para Cillian Murphy por su destacada interpretación del controvertido físico teórico también han sido abundantes. Con estos elementos combinados, la cinta se perfila como la gran favorita para la próxima temporada de premios.

No obstante, a pesar del esmero de Nolan en presentar una historia lo más fiel posible a la realidad, surgió una pequeña controversia que captó la atención en redes sociales. Usuarios notaron un aparente error que consideran: “arruinó la película”.

El usuario Andy Craig fue quien descubrió este detalle y lo compartió en redes, generando miles de respuestas e interacciones. En su cuenta de Twitter, publicó un fotograma de “Oppenheimer” que muestra una escena en la que el físico da un discurso frente a una audiencia eufórica por el éxito de la bomba, ondeando orgullosos la bandera de Estados Unidos.

El error radica en que las banderas que el público ondea tienen 50 estrellas, lo cual es un error histórico debido a que la bandera de la Unión Americana tuvo ese número de estrellas recién desde 1960. Para el momento en el que Robert Oppenheimer terminó la bomba atómica, el mundo se encontraba al final de la segunda guerra mundial en 1945, y para entonces, la bandera de estadounidense tenía 48 estrellas.

Como muchos sabrán, cada estrella en la bandera de EE. UU. representa un estado del país, y para 1945, Estados Unidos contaba con 48 estados. Sería hasta 1959 cuando Alaska se convirtió en el primer territorio del país no contiguo en convertirse en estado. Un año después, durante la gestión del presidente Eisenhower, Hawai se convirtió en el estado número 50 de la unión americana, completando la bandera de 50 estrellas que hasta el día de hoy, 63 años después, continúa representando al país.

Ante la revelación de este error, muchos se lo tomaron con un humor haciendo todo tipo de bromas al respecto, mientras que otros trataron de justificarlo asegurando que se trataba de un recuerdo de Oppenheimer y en su mente la bandera ya tenía todas sus estrellas, lo cual no tiene mucho sentido en realidad.

Sin embargo, entre las conversaciones que se han desarrollado alrededor del error de la bandera, un usuario señaló otro tropiezo en Oppenheimer. Según este usuario que se hace llamar @jobber10809254, la escena en la que Cillian Murphy interpretando a un joven Oppenheimer brinda una conferencia en holandés, realmente lo hace en alemán.

