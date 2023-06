La patinadora olímpica que la rompe en OnlyFans

Con su contenido en la página para adultos, la patinadora busca generar ingresos para viajar a las Olimpiadas de París 2024

La patinadora olímpica Alexandra Ianculescu, a través de sus redes sociales está promocionando fotos y videos que sube a OnlyFans, con la que busca generar ingresos para viajar a las Olimpiadas de París 2024.

Alex, como también es conocida en las plataformas digitales, dio a conocer hace unos años que tendría una cuenta en la plataforma para adultos. “Hice una cuenta de OnlyFans en 2021… ¡Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de ciclismo y café!”, reveló la patinadora y ahora ciclista, que nació en Rumania y ahora está nacionalizada como canadiense.

La bella atleta, de 31 años, ya disputó una justa olímpica de Invierno en PyeongChang en el año 2018 y pretende ir a los juegos de Verano en París 2024, pero ahora en la disciplina de ciclismo, un deporte en el que ahora también se desarrolla, como lo deja ver en su cuenta de Instagram, donde comparte sus entrenamientos, y también da algunos adelantos de su contenido en la “página azul”.

Además de su contenido exclusivo, Alexandra tiene un entrenamiento que vende por la web, y da asesoramiento fitness, dejando claro que tiene bien puestos sus objetivos. La expatinadora olímpica en la prueba de velocidad, sin duda se ha ganado la admiración de muchos, sumando miles de fanáticos en las redes sociales, como en la polémica plataforma que ha reunido a estrellas de cine, televisión y deportistas.

Reel can be found on my instagram @speed_skater. Full 39 second version off all the angles, on my OF. SALE on now for the first ones that come 🔥

See you there 😈 pic.twitter.com/WGzcIQf9vm

— alexandra ianculescu | OLY (@speed_skater) May 26, 2023