VIDEO. Cantante ofreció un concierto y nadie llegó

La cantante colombiana, Lunalé, ofreció un concierto en Puebla, México, pero nadie asistió. La joven subió un video en el que explicó su sentir a tan complicada experiencia. La artista realiza una gira denominada, Algo hermoso termina, que comprende varias ciudades del vecino país.

Mediante un video en su red social de Instagram, Lunalé explicó lo difícil que es ser artista, pues por lo general se comparte el lado bueno, pero nunca la adversidad.

“Estamos acostumbrados a ver que los artistas anuncian sus sold out, sus ventas agotadas, sus grandes éxitos y que todo es color rosa, yo les vengo a hablar de la otra cara de ser artista. De esas cosas que a veces pasan y nos da pena o nos hacen sentir muy tristes. Decirles que no todo siempre es color rosa, y ¿está bien, no? Así es la vida real, de muchos colores”, expresó.