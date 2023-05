VIDEO. Policía va a banco a consultar préstamo y dispara contra clientes

El policía visitó el banco para realizar algún tipo de trámite, sin embargo, al parecer, no le gustó la atención que recibió y sin más accionó su arma de cargo. Imágenes fuertes:

En Uganda, un policía adscrito a la corporación de Kampala, abrió fuego dentro de un banco en el que se ofrecen servicios de préstamos de dinero; en redes sociales circula un video que muestra cómo el elemento, tras tener una aparente comunicación con un hombre que está detrás de un escritorio, corta cartucho y comienza a dispararles a los clientes y empleados.

De acuerdo con reportes de medios locales que consultaron a testimonios, el policía visitó el banco para realizar algún tipo de trámite, sin embargo, al parecer, no le gustó la atención que recibió y sin más accionó su arma de cargo.

Otras versiones aseguran que el policía fue a pedir un estado de cuenta para saber el monto del saldo que adeudaba, pues ya se le había otorgado un crédito; al parecer no estuvo conforme con la cantidad que le dijeron y reaccionó de esa manera.

Uganda is becoming extremely dangerous everyday that passes y’all watch out pic.twitter.com/wtBj1elDJG

— @Burg (@Burg256) May 12, 2023