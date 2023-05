Capturan a Hasbulla en Rusia; circula video del incidente

Hasbulla, el joven ruso famoso por su memes, se metió en graves problemas.

El pequeño gigante de las redes sociales está en problemas con la justicia. Este lunes se reporta que en Daguestán, Rusia, arrestaron a Hasbulla por alterar el orden público junto a algunos amigos mientras viajaban a bordo de un automóvil, presuntamente celebrando la boda de uno de ellos, aunque la Policía los llevó presos tras generar caos vial.

A través de redes sociales se han observado algunos videos del incidente en el que Hasbulla estuvo involucrado, y se ha dejado ver al individuo dentro de un automóvil blanco; segundos después el personaje vuelve a aparecer junto a un grupo de jóvenes, todos ellos presuntamente detenidos.

Este episodio sucede un mes después de que el propio Hasbulla fuera captado golpeando a un gato, acción que, mencionó, haber realizado toda vez que el minino lo había “desobedecido”, motivo por el cual “lo regañó un poco”.

Footage of Hasbulla and his entourage celebrating on the roads of Dagestan – an incident that led to their arrest

🎥 MVD Dagestan pic.twitter.com/yEhq69Q6VF

— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) May 8, 2023