Mujer se deja el bigote y lo presume para romper estereotipos

La joven muestra su bigote y asegura luchar contra los estándares de belleza.

Una creadora de contenido decidió dejarse el bigote para romper con los tabúes sobre eso. Se trata de Joanna Kenny, quien muestra en sus cuentas de redes sociales su mostacho que genera mucha controversia al respecto.

De hecho, Joanna comenzó un movimiento en sus cuentas de redes sociales con las que busca reivindicar el bigote femenino como parte natural del cuerpo humano: “Se está volviendo frecuente que la gente desee obtener esa piel perfecta que muestran los filtros en redes sociales”.

Joana asegura que la gente ve como “poco atractivo” el bigote por lo que ella decidió lucirlo con mucho orgullo. Ahora, la creadora de contenido muestra su cara y cuerpo en un movimiento que ha causado apoyo de muchas mujeres.

La joven británica tiene más de 118 mil seguidores en su cuenta de Instagram y recibe constantes comentarios positivos y negativos.

“Necesitamos más gente “verdadera” como tú en estas plataformas. 👏👏❤️”; “Nadie te dice que no te dejes crecer la pelambrera. eso sí, se te acercará menos gente…”; “Extraño, ¿verdad?… Los bigotes son para hombres… A menos que ella sea trans. Oh, ¿qué hacer?… Cada uno sabe sobre sí mismo”; “Cada quien con sus gustos y con cómo se sienta bien. Es algo que yo no me dejaría, pero si ella se siente bien así, pues es ella! Es su cuerpo, y es como se quiere ver”; “¡Gracias por crear conciencia de una manera divertida! ¡Vello facial y cualquier tipo de cabello es normal! (Obviamente sin el rímel… No puedo creer que la gente piense que ESA es la parte real de la historia”, dicen algunos de los comentarios,