La madre mormona que desafía a su iglesia y revela que es creadora de contenido sexual

Es viuda y tiene tres hijos. A los 39 años, publica contenido para adultos y asegura que "abraza su sexualidad".

Una mamá mormona hizo pública su cuenta “secreta” de OnlyFans, revelando que su sitio le genera casi medio millón de dólares al año, a pesar de las críticas en torno a su religión. Holly Jane, de 39 años de edad, se quedó a cargo de sus tres hijos cuando su esposo, Stephen, murió en un trágico accidente en 2017.

En ese momento, la viuda estaba trabajando en el área de reclutamiento, pero recurrió a Instagram, donde ahora tiene más de 45,000 seguidores , y creó su cuenta de OnlyFans para poder llegar a fin de mes como madre soltera, sin embargo, se quedó atónita cuando comenzó a acumular miles de fanáticos que adulaban sus atrevidas fotos de desnudos.

“Puede que me paguen para que me desnude, pero hay personas que se desnudan gratis, solo estoy siendo inteligente al respecto”, dijo Jane a The New York Post.