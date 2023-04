Critican a joven por tener cuatro hijos a los 22 años

"A esa edad deberías estar estudiando", le dicen a la joven en redes.

Las prioridades de todos no son las mismas, algunos a los 22 años se ven saliendo de fiesta con sus amigos, otros entrando a la universidad y hay quienes desean ser padres jóvenes. Sin embargo, el caso de Christa fue bastante comentado en TikTok pues con esa edad está viviendo su cuarto embarazo.

Así es, desde el año 2018 esta joven madre ha estado embarazada cada año y en diciembre de 2021 le dio la bienvenida a su cuarto bebé. Christa suele subir contenido de maternidad a su cuenta de TikTok ‘christacelia’ y ahí expresa sus opiniones sobre la crianza y el proceso de su embarazo.

El cuarto embarazo de la joven generó revuelo en redes

Aunque causa asombro para muchas personas que una joven de 22 años se haya convertido en madre en cuatro ocasiones, Christa no está sola. En su camino por la maternidad, ella cuenta con el apoyo de su esposo, quien está a su lado desde hace seis años.

El joven matrimonio vive en una casa con sus hijos y se encargan de mantenerlos y cuidarlos. No obstante, la chica se enfrenta a todo tipo de comentarios que hacen usuarios de TikTok.

“No deberías estar orgullosa de estar embarazada de tu cuarto bebé a los 22 años”, así tituló el video la joven madre. Pero en el subtítulo indicó que está muy emocionada por la llegada de “su bebé navideño”.

Del mismo modo, comentó que no le hace caso a los comentarios ajenos. Y para dejarlo claro hizo mímicas de la canción ‘Bleeding Love’, de Leone Lewis; “Bueno, no me importa lo que digan, estoy enamorada de ti”.



Básicamente, Christa quiso hacer ese video para decirle a los que la critican que está orgullosa de ser madre por cuarta vez a los 21 años. Y aunque muchos le dieron la razón, otros se enfocaron en cuestionar su decisión.

“A esa edad deberías estar estudiando”, “Creo que te adelantaste varias etapas”, “Muchas mujeres logran con éxito ser madre joven”, “Tengo 22 y acabo de tener mi cuarto bebé” y “Digan lo que digan los bebés son una bendición”, son algunos comentarios.

