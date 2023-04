Policía reporta al actor Drake Bell como desaparecido

El actor Drake Bell se encuentra desaparecido y la policía de Daytona Beach, Florida, asegura temer por el bienestar y seguridad del joven.

El actor Drake Bell se encuentra desaparecido y la policía de Daytona Beach, Florida, asegura temer por el bienestar y seguridad del joven. De acuerdo a TMZ, la exestrella de Nickelodeon fue visto por última vez el miércoles, 12 de abril de 2023, cerca de las 21:00 horas, manejando un auto gris BMW, cerca de la secundaria Mainland.

Frente a los comentarios que aseguraba que se trataba de una broma o una noticia falsa, la misma policía aclaró la situación.

Drake Bell, de 36 años, saltó a la fama en la serie Drake & Josh de Nickelodeon. En los últimos años, se dedicó a la música, pero no ha estado ajeno a las polémicas.

Drake Bell has been reported missing, and cops are deeply concerned for his well-being. https://t.co/V7mFimEUSp

— TMZ (@TMZ) April 13, 2023