México vs. Estados Unidos: Final esperada del Premundial

Los rivales de toda la vida, México y Estados Unidos, se enfrentarán el domingo por el título en el Campeonato Masculino Sub-17 de Concacaf 2023 en el Estadio Doroteo Guamuch Flores en la Ciudad de Guatemala.

Para México, una victoria el domingo sería su quinta corona consecutiva y la novena en general, mientras que Estados Unidos aspira a ganar su cuarto título y el primero desde 2011.

México llega al encuentro después de haber logrado una contundente victoria por 5-0 contra Panamá en las semifinales, aumentando su cuenta de goles en Guatemala a 26.

Stephano Carrillo ha liderado el camino de El Tricolor y es el colíder de los máximos anotadores del torneo con siete goles.

No muy lejos está su compañero José Urías, que tiene cinco goles, mientras que Fidel Barajas ha tenido una excelente actuación como media punta, dando cinco asistencias, incluyendo los goles de Carrillo y Urías contra los panameños.

La selección de Estados Unidos contrarrestará con un equipo que superó a Canadá 2-0 en la otra semifinal, lo que dejó a los estadounidenses con 23 goles marcados en la presenta edición.

Micah Burton anotó en un tiro libre maravilloso para ayudar a lograr la victoria contra los canadienses, el tercer tanto en el torneo para Burton.

Sin embargo, el peligro a tener en cuenta para EE. UU. será el delantero Keyrol Figueroa, quien ha acumulado siete goles en el torneo, empatado con Carrillo, y estará ansioso por llegar a la final del domingo después de jugar solo los últimos 10 minutos de la semifinal del viernes contra Canadá. contra el que marcó en los minutos finales del encuentro.

El duelo del domingo también es una revancha de las últimas dos Finales a nivel Sub-17 ganadas por México. El Tricolor se alzó con el título en 2017 en Panamá gracias a una victoria en la tanda de penales por 5-4 tras un empate 1-1, mientras que, en 2019 en Bradenton, Florida, lo hizo con un triunfo 2-1 en la prórroga.

