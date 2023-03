FOTOS. La despachadora de gasolina que roba corazones en redes

“No soy la única mujer que trabaja en gasolinera, ni la última madre soltera,pero ahora me tocó a mí que me reconocieran", expresó Cynthia, la joven despachadora de gasolina.

En redes sociales se hicieron virales una serie de fotografías de una despachadora de gasolina, quien, según usuarios de diversas plataformas digitales, se roba los corazones de los automovilistas. Se trata de Cinthya Yajaira Guizar González, de 25 años, madre soltera de una niña de 1 año, de nombre Leah Lizbeth.

La joven de Matamoros, México, además de su belleza, se hizo viral en las últimas horas por su lucha constante por sacar a su hija adelante, así como lo hacen muchas mujeres en el mundo. Sin embargo, la historia de Cynthia es tendencia por una serie de videos que subió a su cuenta de TikTok, los cuales acumulan miles de reproducciones.

Cynthia, la despachadora de gasolina

Cynthia despacha combustible, de 6:00 a 15:00 horas, seis días a la semana, en una estación ubicada en la calle Sexta y Nafarrete, en Matamoros, zona fronteriza con los Estados Unidos (EE.UU.). En entrevista para El Testigo, contó que tiene seis meses laborando en dicho lugar, pero antes ya había trabajado en otra gasolinera, también en un pinchazo, sin importar que en ocasiones le digan que es un trabajo para hombres.

“Una vez se me ocurrió hacer un video en mi TikTok para decir las preguntas que más me hacen los clientes por ser mujer y me pegó, desde ahí seguí subiendo contenido, ya me han sacado páginas de otros lugares”,dijo sonrientemente.

La joven viral se encarga de verificar los niveles de aceite de los vehículos, limpiavidrios y hasta echa aire a las llantas si los clientes lo requieren, para ganarse un peso extra. Señaló que en días buenos las propinas son de hasta 400 pesos mexicanos.

Su motor es su hija, es el motivo por el cual se esfuerza ya que quiere sacarla adelante, sueña con sacar una casa propia, ya que paga renta en una pequeña casa del fraccionamiento Los Presidentes, contó.

Por último agradeció a la empresa en la que trabaja por la oportunidad que le dan, a los clientes que a diario le demuestran cariño y respeto.

