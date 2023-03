VIDEO. Captan a hombre en llamas corriendo en la vía pública

En redes sociales circula un video que muestra un extraño acontecimiento: un hombre en llamas corría en la vía pública, mientras peatones intentaban apagarle el fuego.

En redes sociales circula un video que muestra un extraño acontecimiento en calles de California, Estados Unidos (EE.UU.); un hombre en llamas corría en la vía pública y, mientras peatones intentaban apagarle el fuego pegándole con todo tipo de prendas de vestir, incluso, un sujeto quiso contribuir, pero le aventó ¡una bicicleta!

En el video se puede ver cómo el hombre en llamas deambula en la calle mientras otras personas intentan “poner su granito de arena” ayudando a apagar el fuego. Los demás peatones usaron lo que tenían a la mano: sus chumpas y camisetas, sin embargo, un hombre corrió hasta donde estaba una bicicleta y se la aventó, pensando, quizá, en que eso podría ayudar a apagar el fuego.

Internautas expresaron que todas las personas actuaron mal, pues solo le estaban haciendo daño a la persona que tenía el fuego encima; “a nadie se le ocurrió la idea de buscar un extintor”.

Took my son on a recruitment visit for UC Berkeley football and saw this after we got lunch pic.twitter.com/Gli0r1gK1T

— Joe Fasho (@JoeFash0) March 2, 2023