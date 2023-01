El extraño caso de una mujer de 23 años y parece una niña de 8

La mujer sufre a diario con el estigma de no ser tratada como una adulta, pese a serlo.

Shauna Rae, una estadounidense de 23 años, pero con aspecto de una niña de 8, lidia a diario con el estigma de no ser tratada como una adulta, pese a serlo, así como no poder hacer cosas propias de su edad a causa de una enfermedad que adquirió más joven, como tener una relación, sin que todo se vuelva un problema.

A pesar de que ya pasaron 23 años de su nacimiento, Shauna parece tener tan solo 8, pues apenas sobrepasa el metro de altura y sus facciones le dan esa apariencia de ser una niña viviendo una vida de adulto, en una condición similar el enanismo, aunque está es a consecuencia de otra enfermedad, y no por una mutación genética. Y es que a los 6, los médicos le detectaron una extraña clase de cáncer cerebral que solo podía ser tratado con quimioterapia, que, aunque la salvó de la enfermedad, le dejaron secuelas hormonales y de crecimiento, que le dieron el aspecto que tiene ahora.

#ShaunaRae is an adult and she’s ready to be treated like one! After a rare childhood cancer left her with a childlike appearance, she's learned to face daily challenges with her signature courage and sass. Watch the series premiere of I Am Shauna Rae Tuesday, Jan 11 at 10/9c! pic.twitter.com/iDwUoTu1ld

— TLC Network (@TLC) December 9, 2021