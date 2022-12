¿Qué hacer para ser feliz en Navidad? Escucha estas canciones

Según un estudio que hizo Jacob Jolij en la Universidad de Países Bajos, reveló una lista de las canciones más beneficiosas para el estado de ánimo.

¿Cuáles son las cosas que hacen que una persona viva feliz durante la época de Navidad? En estas fechas de, una de las cosas que hace sentirse a gusto a una persona es relacionarse con los amigos, estar cerca de sus seres queridos, pero no pueden faltar la música y es que algunas canciones dan motivación y hacen que la depresión desaparezca.

La música tiene una capacidad asombrosa para afectar a nuestro estado de ánimo y nos lleva a experimentar emociones que pueden cambiar de manera brusca según escojamos una canción u otra. Le recomendamos que escuche estas canciones en orden porque es todo un viaje a través de temas muy diferentes que no te dejarán indiferente.

Top de canciones para ser feliz en Navidad

‘Happy’ de Pharrel Williams

El propio artista puso letra a su canción para impulsar las ganas de vivir con alegría y esperanza a un mundo que debe luchar cada día para que la vida no se le ponga cuesta arriba. Como indica el título, ‘Happy’, feliz en inglés, esta canción sólo quiere darnos motivos para ser felices y sonreír gracias a las cosas buenas que nos da la vida.

El tema se convirtió en todo un fenómeno viral y aunque hayan pasado casi 10 años desde su lanzamiento ‘Happy’ seguirá cantándose gracias a su ritmo pegadizo. Todos a cantar y a bailar!

‘Girls Just Want To Have Fun’ de Cyndi Lauper

El estar felices muchas veces implica dejar de ver la vida desde un punto de vista negativo. Hay ocasiones que para ser felices simplemente hay que relajarse, dejarse llevar y pasarlo bien, y eso mismo es lo que nos dice Cyndi Lauper con ‘Girls Just Want To Have Fun’, la canción que triunfó en los años 80s.

Esta pegadiza canción salió a la luz en 1983 y fue un éxito inmediato volviéndose un himno para millones de mujeres que querían expresar sus deseos de libertad, igualdad y diversión. Fue un verdadero himno feminista y, está demostrado que aún sigue siéndolo. La letra tiene un mensaje muy poderoso, sencillo y claro: Las chicas solo queremos divertirnos, ya está, así de simple. Queremos ser libres y hacer lo que nos apetezca.

‘Hay Que Vivir El Momento’ de Manuel Carrasco

Manuel Carrasco siempre sabe cuándo aparecer para convertir un día gris en un arcoiris y lo mejor de todo es que lo hace a través de sus canciones. Un claro ejemplo de ello es ‘Hay Que Vivir El Momento’, un tema que nos recarga de optimismo. Se trata de una reivindicación de valores en toda regla con la que empezar el fin de semana cargado de energía.

“Don’t stop me now” de Queen

¿Una buena dosis de motivación? Pues quiénes mejor que Queen para ofrecértela. Según un estudio que hizo Jacob Jolij en la Universidad de Países Bajos reveló una lista de las canciones más beneficiosas para el estado de ánimo, entre ellas fue ‘Don’t stop me now’ la que obtuvo la primera posición de la lista.

En el momento de su lanzamiento, ‘Don’t Stop Me Now’ no fue uno de los mayores éxitos de Queen, sino que el tema ha ido ganando relevancia con el tiempo. Este tema ha aparecido en infinidad de series y anuncios, y no puede faltar en toda fiesta que se precie. Al menos, si se trata de desmelenarse y pasarlo bien.

‘Bailando’ de Enrique Iglesias

Por último, y como no podía faltar, hemos elegido la mítica canción de Enrique Iglesias para terminar de leer este artículo bailando. Esta canción recopila más de tres mil millones y trillones de experiencias bajo su melodía. Una canción que dio la vuelta al mundo y que sigue viajando por él para recordarnos que amor, locura y mucho baile son los ingredientes perfectos de un tema tan potente como ‘Bailando’.

