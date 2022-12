Uber Moto una oportunidad que te permite generar ganancias extras esta Navidad

La app de movilidad impulsa la autonomía económica de los socios conductores enmarcada en la flexibilidad y conveniencia.

Se acerca la Navidad y nunca está de más poder contar con un dinero extra para cumplir con la ilusión de la familia en esta temporada. Para esto, hay una oportunidad más para los socios conductores de la app de movilidad, se trata de Uber Moto.

Uber Moto, disponible en Guatemala desde 2020, transformó el sector de la movilidad en el país con su tecnología de punta. La app aprovecha las motocicletas de particulares para mover a los usuarios de la plataforma entre un punto de origen a un destino.

Más de 2 millones de motocicletas circulan en el país actualmente, muestra de su sitial como un importante vehículo de movilidad que las personas usan para realizar su quehacer diario. Uber Moto aprovecha esta realidad para brindarle a los usuarios una experiencia de app cada vez más conveniente, segura y confiable.

“Mi experiencia como socio conductor ha sido bastante buena, he podido conocer mucho más mi ciudad y generar ganancias adicionales. Estar registrado en la app me ha permitido cumplir varias metas que me había planteado y que no había logrado alcanzar, esto gracias a lo que genero a través de ella”, comentó Welfrán López, socio conductor de la app.

Además de los estándares de seguridad de Uber, que incluye una póliza de seguro, durante los viaje, con Aseguradora El Roble, los socios conductores saben con anticipación a qué dirección van, tienen acceso al botón de llamada de emergencia y muchas otras funcionalidades de seguridad.

Regístrate en Uber Moto

Para comenzar a generar ganancias adicionales conduciendo una motocicleta con Uber Moto:

Descarga la aplicación de Uber Conductor y regístrate.

Sube tu documentación e información bancaria para poder recibir tus ganancias semanales.

También puedes registrarte en línea en partners.uber.com.

Una vez aprobado, tendrás acceso a la app y podrás conectarte para recibir pedidos de viajes y comenzar a ganar dinero.

“Mi experiencia con Uber ha sido buena por su eficiencia, sobre todo porque puedo generar ganancias y mantener la flexibilidad de mi horario. Al inicio, la app fue un complemento a mi trabajo, pero cada vez me conecto por más tiempo para generar dinero adicional”, aseguró Selvin Mejía, socio conductor de la app.

