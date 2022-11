Surge video de mujer siendo golpeada por su “amiga” antes de ser hallada muerta

La joven de 25 años se encontraba de viaje con un grupo de amigos y falleció bajo extrañas circunstancias.

La muerte de una mujer estadounidense en México es investigada como un feminicidio, una forma de violencia de género, según la Fiscalía General de Justicia de Baja California Sur, luego de imágenes que surgieron recientemente en redes sociales, además de una autopsia. La familia de Shanquella Robinson, de 25 años, está desesperada por obtener respuestas después de que la mujer muriera mientras estaba de vacaciones con amigos en México el mes pasado.

Robinson fue a San José del Cabo, una ciudad turística en el extremo sur de la península de Baja California en México, con seis amigos el 28 de octubre. Se hospedaron en una villa de alquiler en Fundadores, una exclusiva comunidad cerrada con casas de vacaciones y un club de playa privado, según dijeron los padres de Robinson a WSOC-TV, afiliada de Charlotte ABC, en una entrevista reciente.

Al día siguiente, los padres de Robinson recibieron una llamada telefónica frenética de los amigos de su hija diciendo que había muerto.

Justice for Shanquella Robinson 💔💔 !!!! WATCH WHO YOU CALL YOUR FRIENDS! A snippet of what TRULY happened in mexico foh . alcohol poisoning my ass!! THAT IS Daejane Jackson fighting her !!! #shanquellarobinson #justiceforshanquella pic.twitter.com/lJXk85cimx

Además, el informe de la autopsia de la Secretaría de Salud de México y el certificado de defunción de Robinson, obtenido por ABC News, enumera la causa de su muerte como “lesión grave de la médula espinal y luxación del atlas“, sin mencionar el alcohol.

El documento también establece que el tiempo aproximado entre la lesión y la muerte fue de 15 minutos, mientras que una casilla que preguntaba si la muerte fue “accidental o violenta” estaba marcada como “sí”.

Según el documento, fechado el 4 de noviembre, Robinson fue encontrada inconsciente en la sala de una residencia en la avenida Padre Kino, cerca del club de playa Fundadores, en San José del Cabo, la tarde del 29 de octubre.

25-year-old Shanquella Robinson was found dead a day after flying out on vacation to Cabo with her friends. What occurred at a Cabo villa is a mystery due to conflicting claims. After an ongoing investigation, friends are found to have lied about the cause of death. pic.twitter.com/runaiGBDHa

— MEFeater Magazine (@mefeater) November 16, 2022