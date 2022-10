VIDEO. Rata cae sobre cliente en restaurante y video se hace viral

Las imágenes dan cuenta del momento exacto en que el roedor, de gran tamaño, cae, aparentemente de la pared sobre la espalda del cliente y luego en su cena.

Un momento desagradable vivieron unos comensales cuando en plena degustación de alimentos saltó una rata a la mesa, desatando el asco y pánico de los testigos de tan horrible momento que quedó captado en video y que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El video que causa desagrado en las plataformas digitales habría sido captado por las cámaras de seguridad del establecimiento en donde una rata espantando a los clientes. De acuerdo con las imágenes, ante de que el roedor caminara por unos segundos sobre la mesa, saltó a la espalda de uno de los comensales.

Las imágenes dan cuenta del momento exacto en que el roedor, de gran tamaño, cae, aparentemente de la pared sobre la espalda del cliente que degustaba sus alimentos. Al momento en que la rata se posó sobre el cuerpo del cliente, éste voltea para ver de qué se trata y descubre al animal que, sin demora, salta a la mesa.

Ya en la mesa, el animal trata de regresar por donde vino y salta a la pared sin importarle que el cliente se encontraba como obstáculo y quien, a manera de defensa, lanzó un manotazo para alejar a la rata.

Tras los segundos que duró la desagradable visita, los clientes se pararon lo más rápido que pudieron para evitar otro encuentro tan cercano con el animal.

Luego de la difusión, en redes sociales, de las imágenes, algunos cibernautas lamentaron la situación y otros más tomaron con humor la situación.

“El chef revivió al plato fuerte y puf salto directamente a la boca del cliente”, “De ese tamaño ya no era Ratatouille es Racoontouille”, “El chef queriendo ver cómo les había parecido la comida… qué intolerancia”, “Qué horror. Yo me largo de ahí inmediatamente, y sin pagar”, “Asco. Me da una vaina si me pasa eso”, “La rata le cae en el hombro desde el techo, qué restaurante más chungo”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de los usuarios de redes sociales.