VIDEO. Cliente furioso incendió un restaurante en protesta por el arroz que le dieron

Una cámara de seguridad grabó el momento en que hombre prende fuego a un restaurante por una orden fallida.

Choephel Norbu fue arrestado y acusado de incendiar un restaurante especializado en comida de Bangladesh en Queens (NYC) porque aparentemente no le gustó el arroz que le sirvieron.

Después de una investigación de dos semanas sobre el incendio sucedido el 2 de octubre en el establecimiento “Ittadi Garden and Grill” en el vecindario Jackson Heights, los detectives de la policía de Nueva York y los jefes de bomberos FDNY arrestaron el lunes Norbu, de 49 años, y lo acusaron de incendio intencional, conducta delictiva y peligro imprudente.

Según los informes, Norbu les dijo a los detectives que estaba “muy borracho” y enojado porque el restaurante no recibió bien su pedido de pollo biryani, hecho a base de arroz.

Un video de cámara de seguridad captó a una persona parada afuera del restaurante, luego rociando gasolina el frente del restaurante y la banqueta con un líquido y después arrodillándose. Segundos después, una bola de fuego engulle parte del negocio y la acera e incluso al incendiario, quien luego sale corriendo.

La bola de fuego destrozó las ventanas de vidrio del restaurante y su unidad de aire acondicionado, causando daños por más de $1,500 dólares. Milagrosamente no hubo víctimas.

Today, Acting Fire Commissioner Laura Kavanagh announced the arrest of Choephel Norbu. #FDNY Fire Marshals along with @NYPDnews Arson and Explosion Detectives arrested Norbu, 49, for intentionally setting a fire. Read more: https://t.co/151Huk3jDY pic.twitter.com/3Hjhiwbw5J

— FDNY (@FDNY) October 17, 2022