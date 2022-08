Video: empleado de restaurante noquea a un cliente porque se “quejó” de su orden

Un impactante video muestra el momento en el que un empleado golpeó a un cliente de la tercera edad.

Un impactante video captado por cámaras de vigilancia muestran el momento en el que un empleado de un restaurante de comida rápida de Arizona golpeó a un cliente de la tercera edad, dejándolo inconsciente y luchando por su vida.

El clip, obtenido esta semana por 3TV/CBS 5, muestra al empleado inicialmente llevando tres bebidas al cliente en el mostrador, quien comienza a señalarlas y quien supuestamente se “quejó” de la orden, dio a conocer la policía. El adulto mayor, que no ha sido identificado públicamente, luego parece lamer una de las bebidas y no se percata que el despachador camina lentamente desde detrás del mostrador hacia él.

El trabajador, identificado por la policía como Antoine Kendrick, de 35 años, luego se acerca a su lado, “cargando” su brazo para lanzar un potente golpe de derecha al costado de la cabeza del cliente que aún no se percata de su presencia.

Arizona

Surveillance video has been released of an attack by a @Wendys employee on a 67-year-old customer, which left the victim in critical condition. Antoine Kendrick has been charged with aggravated assault for sucker-punching a customer after taking the man's order pic.twitter.com/65G6Az8soY

— Mark Kelly🇬🇧 (@MarkKL29) August 11, 2022