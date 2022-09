Advierten a jóvenes sobre el peligro del #OneChipChallenge

Advierten de reto viral que pone la lengua azul y podría enviar a quienes lo hagan al hospital.

One Chip Challenge (#OneChipChallenge) es un nuevo reto viral que ha encendido las alertas en escuelas de Estados Unidos y Canadá, pues podría resultar riesgoso para la salud de los jóvenes que acepten seguir esta tendencia.

En redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y Twitter circulan videos en los que se puede ver a jóvenes comer una papa, pero no es cualquier fritura; se trata de una creada por Paqui y que presume ser de las más picosas del mercado. Tiene un sabor tan intenso que sus envolturas solo tienen una. Al abrir el empaque te encontrarás con un triángulo similar a un nacho de color azul.

Bajo el hashtag #OneChipChallenge, los jóvenes que se atreven a consumir estas papas, se graban destapando la fritura, y tras unos segundos de dudar si ingerirla, se la comen. Entre las reacciones de quienes las prueban se observa lagrimeo, exposición de la lengua para tratar de aminorar las molestias del picor. También presentan fluido nasal. Estos síntomas parecen no parecer aminorarse con el paso del tiempo, a pesar de tomar líquidos o comer cosas cremosas.

En TikTok, una usuaria identificada como AngelaAnd Trujillo puso en la mira el reto One Chip Challenge al publicar los resultados de haberlo hecho.

La adolescente muestra una fotografía en la que se le puede ver con un baumanómetro en el brazo, mientras tiene la cabeza echada hacia atrás con un gesto de molestia. A su lado, un médico ingresa datos a una computadora.

El audio de esta publicación dice: “Probablemente te preguntes cómo es que terminé en esta situación”. Seguido de ello, expone el video en el que se le mira comiendo el producto de Paqui.

Según su relato, después de grabar el video para el #OneChipChallenge, Angela comenzó a sentir dolor estomacal, por lo que tuvieron que llevarla a recibir atención médica, donde estuvo bajo observación y medicación por tres horas.

i took the #onechipchallenge i thought shit was gon be sweet!!! pic.twitter.com/mZvvK2ftyN

— jeremy weak (@then0wnow) September 25, 2022