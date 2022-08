Sin recursos para comprar estampillas, niño crea su propio álbum del Mundial

Esta es la historia del niño que hizo su propio álbum del Mundial de Catar.

El fervor por el mundial cada vez aumenta más y es que la máxima justa está a pocos meses de realizarse y cualquier fanático del futbol quiere vivirlo al máximo y se preparan con todo lo necesario para cuando llegue el momento y todo el mundo dirija sus ojos hacia Catar.

Es por esto, que siempre que hay un mundial, el álbum de estampillas se ha vuelto una tradición y aquellos fanáticos del futbol hacen hasta lo imposible para completarlo, sin embargo la cuestión económica es un impedimento de obtenerlo para algunos, tal fue el caso del niño brasileño Joao Gabriel, quien pidió a sus padres le compraran un álbum del mundial pero recibió la negativa por falta de recursos.

Por lo tanto, el pequeño, ante el impedimento económico de sus padres, se las ingenió y creó su propio álbum, dibujando las figuritas, hecho que conmovió a su papá quien al llegar a casa vio lo que había hecho su hijo. “Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que había dibujado.

“Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que había dibujado. No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad. Hizo los cromos y puso el nombre de cada jugador. Incluso hizo los árbitros”, explicó el padre de nombre Joao Texeira, quien trabaja en un pequeño mercado en Goaiania, Brasil por lo que recibe un salario mínimo que le impide solventar el gasto del álbum del mundial.