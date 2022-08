El misterio de la ‘niña’ supuestamente viajando en camiones

Se viralizó una foto en redes sociales que muestra una niña viajando en la parte trasera de una camión de carga.

Una familia que recorrió una carretera de Tolima, en Colombia, donde observó algo extraño en un camión. Se trataba de una menor que iba sola en la parte trasera del vehículo, al ver lo que sucedía, sacaron el celular para tomar el registro y denunciar el acto “inhumano”, pero resulta que terminaron fotografiando el supuesto ‘niña fantasma’ sin saberlo.

La historia que es viral en redes la habría vivido, Camila Andrea Ruíz, quien publicó la foto con la siguiente mensaje: “Buenas noches, soy una persona del común que nunca había creído en seres o espíritus, pero una noche en el departamento del Tolima en camino de ida para una vereda íbamos mi familia y amigos en el auto,y de una curva adjunta a la carretera salió este camión y notamos que una niña iba en la parte de atras, jamas pensamos que fuera un fantasma”.

Ruíz explica que en un inicio se enojaron y decidieron fotografiar el suceso, ya que era inhumano que el piloto del camión llevara a esa hora una niña en la parte de atrás, pues era peligroso y eran las 23 horas

“Cabe aclarar que comenzamos a discutir sobre eso, decíamos que ese señor era un irresponsable y seguíamos y seguíamos discutiendo ese hecho tan inhumano y peligroso, como pueden ver en ese sector la carretera es oscura ya que en ese sector le hacen llamar las las ‘manas’, bueno no me desvío mucho, el caso fue que cuando pasamos la parte oscura de la carretera había luz casi entrando a la vereda y para sorpresas de todos la niña no estaba. Quedamos fríos y perplejos… le pitamos al señor y unos cuatro minutos paró y le contamos lo sucedido, el señor muy tranquilamente dijo que él no tenía una niña atrás, y que ya le habían dicho sobre esa niña”, contó.